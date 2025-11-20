Vielleicht ist die Ukraine-Politik von Donald Trump tatsächlich nur noch mit viel Humor – oder mit dessen kleinem, bösem Bruder: dem Sarkasmus – zu ertragen. Aha, es gibt also mal wieder einen neuen Friedensplan, oder was Trump halt so nennt. Aha, die ukrainische Armee soll den gesamten Donbass räumen, der dann zusammen mit der Krim von den USA als russisches Staatsgebiet anerkannt wird. Aha, die Ukraine soll nur noch eine Rumpfarmee unterhalten dürfen, ohne weitreichende Raketen. Aha, der Emir von Katar war offenbar auch daran beteiligt, diesen Plan auszuhecken.
MeinungUkraine:Aha, es gibt also mal wieder einen neuen Friedensplan, oder was Trump halt so nennt
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 2 Min.
Für das, was der US-Präsident da hat aushandeln lassen, würde ein einziger Punkt reichen: Die Ukraine kapituliert. Und was bedeuten schon Sicherheitsgarantien eines Mannes, bei dem alles abhängig ist von der Tageslaune oder dem Ausgang einer Runde Golf?
Meinung
Friedrich Merz:Und schon halst er sich die nächste Debatte auf, die so bereichernd ist wie Fußpilz in der Sauna
Lesen Sie mehr zum Thema