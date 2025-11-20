Vielleicht ist die Ukraine-Politik von Donald Trump tatsächlich nur noch mit viel Humor – oder mit dessen kleinem, bösem Bruder: dem Sarkasmus – zu ertragen. Aha, es gibt also mal wieder einen neuen Friedensplan, oder was Trump halt so nennt. Aha, die ukrainische Armee soll den gesamten Donbass räumen, der dann zusammen mit der Krim von den USA als russisches Staatsgebiet anerkannt wird. Aha, die Ukraine soll nur noch eine Rumpfarmee unterhalten dürfen, ohne weitreichende Raketen. Aha, der Emir von Katar war offenbar auch daran beteiligt, diesen Plan auszuhecken.