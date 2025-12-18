Donald Trump hat sich überraschend mit einer Fernsehansprache an die Nation gewandt. Das tun US-Präsidenten vorzugsweise in Zeiten der Krise. Aber es ging in der Rede nicht etwa um die großen Konflikte, die die Welt in Atem halten, nicht um Gaza, die Ukraine oder auch den ungeahnten US-Truppenaufmarsch in der Karibik. Es ging um das Thema, das die Amerikaner wirklich beschäftigt: die affordability crisis, das Gefühl, dass sie ihr Alltagsleben nicht mehr bezahlen können, dass die Lebenshaltungskosten im Land einfach zu hoch sind. Es ging in Wahrheit also um die erste Krise von Trumps zweiter Präsidentschaft.