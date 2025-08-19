Drei Präsidenten, zwei Premiers, ein Kanzler, zwei Chefs großer Organisationen im Weißen Haus: Der Gastgeber hält diesen Aufmarsch selbstverständlich für eine Ehrerbietung. In Wahrheit haben seine Gäste einfach nur begriffen, worauf der große Don steht.

Es war ein bisschen wie im Zirkus. Die Welt hat aufs Weiße Haus und die Parade der Staats- und Regierungschefs aus Europa gestarrt wie ein Zuschauer auf die Manege. Einen Unterschied gab es allerdings. Alle achteten nicht nur darauf, ob die aufmarschierte Riege ihre Kunststücke auch brav aufführt, sondern ob der Dompteur in der Mitte seine Aufgabe beherrscht oder mal wieder zum Clown wird.