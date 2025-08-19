Es war ein bisschen wie im Zirkus. Die Welt hat aufs Weiße Haus und die Parade der Staats- und Regierungschefs aus Europa gestarrt wie ein Zuschauer auf die Manege. Einen Unterschied gab es allerdings. Alle achteten nicht nur darauf, ob die aufmarschierte Riege ihre Kunststücke auch brav aufführt, sondern ob der Dompteur in der Mitte seine Aufgabe beherrscht oder mal wieder zum Clown wird.
Kommentar von Reymer Klüver
Lesezeit: 3 Min.
Drei Präsidenten, zwei Premiers, ein Kanzler, zwei Chefs großer Organisationen im Weißen Haus: Der Gastgeber hält diesen Aufmarsch selbstverständlich für eine Ehrerbietung. In Wahrheit haben seine Gäste einfach nur begriffen, worauf der große Don steht.
Ukraine-Gipfel in Washington:Die Choreografie der Europäer gelingt
Der US-Präsident empfängt Wolodimir Selenskij diesmal freundlich. Die zur Verstärkung angereisten Europäer zeigen sich zufrieden, erinnern allerdings daran, dass es ohne Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien keinen Frieden geben kann. Nun sollen sich bald Selenskij und Wladimir Putin treffen.
