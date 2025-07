Trump will Europa spalten. Die EU muss zurückschlagen

Die Hoffnung der EU, eine Einigung mit den USA im Zollstreit zu erreichen, hat sich vorerst zerschlagen. Sie muss sich nun endlich wehren – und dabei mit einer Stimme sprechen.

Es ist gerade mal ein paar Tage her, da sagte Donald Trump, die EU sei in den Zollverhandlungen „sehr nett“ zu den USA gewesen. Nun, es ist wohl eher so: Die Europäische Union war zu nett. Oder besser gesagt: zu zahm, zu uneins, zu schwach.