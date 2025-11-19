Dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ist ein rauschendes Comeback gelungen. Vor wenigen Jahren galt er im Westen noch als Aussätziger, weil er die Ermordung des saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi angeordnet haben soll. Khashoggis Leiche wurde 2018 von saudischen Agenten in der Türkei zersägt und beseitigt. Die grausige Geschichte sollte unerwähnt bleiben, als der mutmaßliche Anstifter bin Salman jetzt milde lächelnd im Oval Office saß. Gastgeber Donald Trump herrschte eine Reporterin an, die Khashoggi erwähnt hatte – er sagte: „Dinge passieren.“ Übersetzt: Ach, das bisschen Mord. Für Trump sind Despoten nur unerträglich, solange er keine Deals mit ihnen macht.