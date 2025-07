Im Moment sieht es so aus, als sei der Präsident durch nichts und niemanden aufzuhalten. Das könnte sich ändern, wenn Millionen Amerikaner die Folgen seines jüngsten Gesetzes zu spüren bekommen.

Was musste dieser 4. Juli für ein Festtag für Donald Trump sein. Es ist der amerikanische Unabhängigkeitstag, Independence Day, aber der US-Präsident mochte vorneweg sich selbst feiern, wenige Wochen nach der Militärparade zum 250-jährigen Bestehen der Armee und seinem 79. Geburtstag. Gelingt ihm zurzeit nicht alles, was er für geboten hält? Wer bremst seinen Machteifer noch in diesem ehemaligen Reich von checks and balances, wo sich die wichtigsten Gewalten des Staates einst gegenseitig kontrollierten?