Kommentar von Werner Bartens

Schwein zu sein, bedarf es wenig. Schnell sind die beim Borstenvieh entlehnten Attribute bei der Hand, wenn es darum geht, einen Menschen herabzuwürdigen. Dabei sind Schweine reinlich, erstaunlich intelligent - und ihre Organe sind denen des Menschen vergleichsweise ähnlich. Als Glücksschwein hat sich für einen 57 Jahre alten US-Amerikaner - zumindest vorläufig - das namenlose Tier erwiesen, dessen Herz er Ende vergangener Woche eingesetzt bekommen hat. In einer achtstündigen Operation wurde ihm das Organ eines gentechnisch veränderten Schweins von Ärzten der University of Maryland übertragen.

Schweineherzen, die in der Brust eines Menschen schlagen? Da mag manchem Beobachter das Herz schwer werden. Schließlich ist das Unbehagen bei solchen Grenzüberschreitungen groß; die Nachricht könnte eine akute ethisch-moralische Abstoßungsreaktion zur Folge haben. Doch sind die Tabubrüche in der Medizin nicht längst so alltäglich geworden und so weit fortgeschritten, dass die Verpflanzung eines Schweineherzens nur eine Frage der Zeit war? Erst im September wurde die Niere eines Schweines einem Patienten in New York transplantiert.

Bereits in den Sechzigern wurden Affenherzen auf Menschen übertragen

Es lohnt sich, die verschiedenen Aspekte dieser medizinischen Pioniertat zu filetieren. Organe von Tieren in Menschen zu verpflanzen - in der Fachsprache wird der Vorgang als Xenotransplantation bezeichnet -, ist seit Jahrzehnten ein ehrgeizig verfolgtes Projekt der Medizin. Bereits in den Sechzigerjahren wurde versucht, Nieren von Pavianen auf Menschen zu übertragen; in den Achtzigern wurde es mit Herzen von Schimpansen versucht. Bisher scheiterten die experimentellen Therapien jedoch immer daran, dass die fremden Organe schon nach kurzer Zeit wieder abgestoßen wurden, was allerdings auch bei der Übertragung eines menschlichen Organs gelegentlich vorkommt. Das soll im aktuellen Fall verhindert werden, indem mehrere Gene bei dem Schwein ausgeschaltet wurden, die eine akute Abstoßung durch das menschliche Immunsystem wahrscheinlicher gemacht hätten.

Tiere als Ersatzteillager für den Menschen, noch dazu gentechnisch verändert? Bevor ein Aufschrei der Empörung losbricht, sollte man sich vergegenwärtigen, dass derartige Verfahren bereits recht häufig in Gebrauch sind, wenn auch kleinteiliger dosiert. Herzklappen von Schweinen werden routinemäßig in der Kardiologie verwendet, wenn das menschliche Material schlappmacht. Und Millionen Diabetiker haben sich Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen und Rindern gespritzt, bis das gentechnisch hergestellte Hormon einen therapeutischen Fortschritt brachte, weil es besser verträglich und einfacher herzustellen war.

Das Herz gilt als Sitz der Liebe, des Gefühls - dabei ist es nur eine Saug-Druck-Pumpe

Doch die kulturelle Dimension spielt beim Ersatz eines Herzen nun mal eine besondere Rolle. Obwohl das Herz aus mechanistisch-reduktionistischer Sicht nur eine Saug-Druck-Pumpe ist, gilt das Organ als Sitz von Liebe, Gefühl und Gemüt. Dass sich der Charakter und die Persönlichkeit eines Menschen nicht verändern, wenn er das Herz eines Schweines eingepflanzt bekommt, ist unbestritten. Trotzdem weckt die Vorstellung befremdliche Assoziationen, weil das Herz nun mal für jedes fühlende Wesen eine, nun ja, Herzensangelegenheit ist. Im Gegensatz zu Herzklappen oder Insulin tierischen Ursprungs handelt es sich bei einem vollständigen Herzen zudem um ein funktionierendes Organ, nicht nur um Einzelteile.

Wer sich davon abgestoßen fühlt, dass eigens Tiere zum Zweck der medizinischen Nutzung gehalten, gezüchtet, gentechnisch verändert und schließlich getötet werden, sollte den Vergleich mit der Massentierhaltung nicht vergessen. Millionen Tiere weltweit werden zum Verzehr gehalten, gezüchtet - manche gentechnisch verändert - und getötet. Der medizinische Einsatz ist hingegen um gleich mehrere Größenordnungen seltener. Der Bedarf an Spenderorganen geht in die Zehntausende bis wenige Hunderttausende, nicht in die Millionen und Milliarden wie bei der Nahrungsmittelproduktion.

Der therapeutische Erfolg der Ersatzorgane aus dem Tier ist allerdings weiterhin fraglich. Man darf den wagemutigen Chirurgen unterstellen, dass es ihnen in erster Linie um Ruhm und Experimentierfreude ging - darum, auszuprobieren, was geht. Der eventuelle medizinische Nutzen ist bei solchen kalkulierten Grenzüberschreitungen als willkommene Nebenwirkung eingepreist. Denn noch ist unklar, wie lange der Patient mit dem Schweineherz tatsächlich überleben wird. Trotz eines Arsenals an Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken und so eine Abstoßung verhindern sollen, kann es sein, dass der Organismus den Fremdkörper mit allen Mitteln attackieren wird. Wenn es trotz aller Risiken dennoch gut ausgeht, darf man dem Patienten zurufen: Schwein gehabt.