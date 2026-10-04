Der Fall Christa Pike zeigt: Die Todesstrafe ist barbarisch und gehört abgeschafft. Doch Donald Trump nutzt das Thema stattdessen, um seine Anhänger zu mobilisieren.

Für eine kurze Zeit gab es einen Lichtblick. Zwischen 1967 und 1976 wurden in den USA keine Menschen hingerichtet. Amerikas Oberste Richter plagten Zweifel. Nicht an der barbarischen Strafe als solcher. Vielmehr hatten sie die Vermutung, dass sie in einigen Bundesstaaten willkürlich verhängt und vollstreckt werden könnte. Gesetzesänderungen räumten diese Zweifel aus, und der Supreme Court erlaubte erneut Exekutionen. Seither sind 1683 Menschen in den Vereinigten Staaten auf legale Weise umgebracht worden.