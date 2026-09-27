Lange bevor es die Wiesn gab, also das Münchner Oktoberfest, hatten die Menschen schon Freude mit dem Toboggan. Das Wort bezeichnete einmal die Schlitten der Ureinwohner Nordamerikas in den arktischen und subarktischen Regionen dort. Schlitten wie sie wohl schon 3000 Jahre vor Christus in Gebrauch waren: oft aus Birkenholz, immer ohne Kufen, zuerst vor allem für den praktischen Transport von Dingen und Menschen, wobei schwer vorstellbar ist, dass die Erfinder des Toboggan, oder zumindest ihre Kinder, nicht auch schon einen Riesenspaß damit hatten. Das Wort stammt aus der Sprache der Algonquin, die in Teilen Kanadas noch immer gesprochen wird, und fand wohl übers kanadische Französisch Eingang in westliche Sprachen: vor allem seit man damit große Turmrutschen bezeichnete, die im 19. Jahrhundert schon auf Jahrmärkten in Mode kamen. Der Toboggan der Familie Konrad kam 1933 auf die Wiesn, es ist dort eines der ältesten Fahrgeschäfte. Am meisten Spaß macht es den Zuschauern: Diese erfreuen sich dabei weniger an der Rutsche als an den unbeholfenen Versuchen der Kunden, über ein schnelles Laufband erst einmal hochzukommen. Reinster Slapstick.