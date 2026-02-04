Ein Doktorgrad klingt immer fein, sein Entzug ist immer peinlich. Es war unausweichlich, dass Karl-Theodor zu Guttenberg, Annette Schavan und Franziska Giffey ihre Bundesministerien verließen, nachdem sie wegen Plagiatsvorwürfen ihren Namen keinen „Dr.“ mehr voranstellen durften. Wie also ist es mit Mario Voigt, dem die TU Chemnitz den Doktorgrad entzogen hat? Kann er Ministerpräsident von Thüringen bleiben? Oder hat er sich des Vertrauens seiner Wählerinnen und Wähler als unwürdig erwiesen? Ein Argument ist ja nicht allein deshalb falsch, weil es von Björn Höcke kommt, dem Rechtsextremisten, der Voigt am Mittwoch im Landtag durch ein konstruktives Misstrauensvotum stürzen wollte.