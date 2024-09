In Erfurt gelingt es der AfD, den neugewählten Landtag zu blockieren – weil die anderen Parteien es unterlassen haben, rechtzeitig neue Regeln zu vereinbaren.

Kommentar von Wolfgang Janisch

Ein unwürdiges Gezerre – nichts anderes war am Donnerstag die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags um Abstimmungsprozeduren und Geschäftsordnungsklauseln. Und das besonders Schlimme daran: Es war abzusehen, dass es in Erfurt so kommen würde.