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Sachsen-AnhaltDer Mann, der Königsmacher werden könnte

Lesezeit: 2 Min.

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt hatte Thomas Schulze allen Grund zu feiern: Seine Partei, das BSW, schaffte den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.
Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt hatte Thomas Schulze allen Grund zu feiern: Seine Partei, das BSW, schaffte den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Thomas Schulze ist nun Chef der nur fünfköpfigen BSW-Fraktion im Magdeburger Landtag. Aber er hat damit einen der wichtigsten Jobs.

Von Tim Frehler

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Als die Verantwortlichen des BSW in Sachsen-Anhalt am Dienstag zur Pressekonferenz erscheinen, hat die Fraktion zwar noch keine Büros im Landtag. Aber sie hat einen Chef. Thomas Schulze wird sie anführen. „Die Menschen hier in Sachsen-Anhalt haben einen Wechsel gewählt“, sagt Schulze. Damit ist man bei der Gretchenfrage angelangt, die ihn womöglich noch Wochen beschäftigen wird: Welche Rolle spielen er und seine Leute bei diesem Wechsel?

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