Als die Verantwortlichen des BSW in Sachsen-Anhalt am Dienstag zur Pressekonferenz erscheinen, hat die Fraktion zwar noch keine Büros im Landtag. Aber sie hat einen Chef. Thomas Schulze wird sie anführen. „Die Menschen hier in Sachsen-Anhalt haben einen Wechsel gewählt“, sagt Schulze. Damit ist man bei der Gretchenfrage angelangt, die ihn womöglich noch Wochen beschäftigen wird: Welche Rolle spielen er und seine Leute bei diesem Wechsel?