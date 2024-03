Die Tesla-Fabrik in Grünheide in Brandenburg muss nach einem Anschlag auf die Stromversorgung die Produktion unterbrechen.

Kommentar von Caspar Busse

Was da in der vergangenen Woche auf einem einsamen Feld in Brandenburg passiert ist, ist nicht nur ein unverantwortlicher, gefährlicher und nicht hinnehmbarer Sabotageversuch, der das nahe Werk des Elektroautobauers Tesla und Zehntausende Anwohner in der Umgebung hart trifft. Es ist auch ein Anschlag auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit letztlich auf das ganze Land. Die Angelegenheit geht deshalb nicht nur den durchaus (und teilweise sehr zu Recht) umstrittenen US-Konzern Tesla und seinen Gründer Elon Musk etwas an, sondern alle.