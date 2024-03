Gegen das Tesla-Werk in Grünheide protestieren Aktivisten schon längere Zeit, bislang vor allem mit Plakaten.

Der Anschlag auf die Autofabrik in Brandenburg ist nicht hinnehmbar und kein legitimes Mittel des Protests. Zudem geht die Kritik im entscheidenden Punkt völlig an der Realität vorbei.

Kommentar von Christina Kunkel

Die Autofabrik von Tesla in Brandenburg steht nach einem Brandanschlag auf die Stromversorgung weiterhin still. Es ist der Höhepunkt von Protesten gegen das Unternehmen und ein warnendes Beispiel, wie durchaus berechtigte Kritik in einer Aktion gipfelt, die nicht hinnehmbar ist - und die Deutschland als Wirtschafts- und Investitionsstandort schadet.