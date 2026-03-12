Die Teilzeitdebatte ist wichtig. Weil wir es uns nicht leisten können, auf Arbeitskräfte zu verzichten. Und weil Teilzeitbeschäftigung vielen Frauen Chancen nimmt sowie Einkommens- und Altersarmut fördert. Für Vollzeitbeschäftigung muss aber mehr getan werden, als den Teilzeitanspruch zu beschränken auf Gründe wie Erziehung und Pflege. Während die Schweiz am Weltfrauentag die steuerliche Zusammenveranlagung von Ehepaaren verabschiedet und Individualbesteuerung einführt, wird hierzulande jeder Vorstoß zur Reform des Ehegattensplittings im Keim erstickt.