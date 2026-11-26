Das Treiben von Gewerkschaftern und Arbeitgebern steht meist nicht gerade im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit; Tarifverhandlungen gelten als kompliziert, viele der Funktionäre als ein wenig dröge. Leser und Zuschauer wenden sich da schnell wieder ab – es sei denn, einer beschimpft die Gegenseite und bläst zu wochenlangen Streiks, so wie der frühere Bahn-Gewerkschafter Claus Weselsky.
MeinungTarifeinigungIG Metall und Arbeitgeber führen vor, wie Demokratie geht
Kommentar von Benedikt Peters
Lesezeit: 2 Min.
Auch das gibt es noch: Zwei Konfliktparteien setzen sich an einen Tisch. Sie tragen ihre Standpunkte vor. Alle bringen Opfer. Und alle haben etwas davon.
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