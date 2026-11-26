Auch das gibt es noch: Zwei Konfliktparteien setzen sich an einen Tisch. Sie tragen ihre Standpunkte vor. Alle bringen Opfer. Und alle haben etwas davon.

Das Treiben von Gewerkschaftern und Arbeitgebern steht meist nicht gerade im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit; Tarifverhandlungen gelten als kompliziert, viele der Funktionäre als ein wenig dröge. Leser und Zuschauer wenden sich da schnell wieder ab – es sei denn, einer beschimpft die Gegenseite und bläst zu wochenlangen Streiks, so wie der frühere Bahn-Gewerkschafter Claus Weselsky.