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MeinungBenzinpreiseGut, dass der Tankrabatt-Murks jetzt Geschichte ist

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Kommentar von Nakissa Salavati

Lesezeit: 1 Min.

Von nun an wird wieder der volle Preis fällig für Diesel und Benzin.
Von nun an wird wieder der volle Preis fällig für Diesel und Benzin. Philip Dulian/dpa

Den Staat hat der vergünstigte Sprit 1,6 Milliarden Euro gekostet. Erkauft hat sich die Regierung damit eine kurze Zeit der Ruhe. Und das eigentliche Problem besteht weiter.

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Der Tankrabatt war Murks, das ist auch allen klar. Ja, es gab Argumente für die Steuersenkung auf Sprit. Und die Mineralölindustrie hat die Entlastung auch zum größten Teil an die Autofahrer weitergegeben. Ohne den Rabatt wäre der Benzin- und Dieselpreis vermutlich dauerhaft höher als zwei Euro je Liter gewesen – während alles andere im Leben ebenfalls teurer wird. Und vor allem wirkte die Steuersenkung sofort, direkt an der Zapfsäule ablesbar.

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