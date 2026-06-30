Der Tankrabatt war Murks, das ist auch allen klar. Ja, es gab Argumente für die Steuersenkung auf Sprit. Und die Mineralölindustrie hat die Entlastung auch zum größten Teil an die Autofahrer weitergegeben. Ohne den Rabatt wäre der Benzin- und Dieselpreis vermutlich dauerhaft höher als zwei Euro je Liter gewesen – während alles andere im Leben ebenfalls teurer wird. Und vor allem wirkte die Steuersenkung sofort, direkt an der Zapfsäule ablesbar.