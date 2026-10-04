Es war richtig von der Regierung, die Benzinkosten zu senken. Mit Populismus gegen Populisten. Es ist einen Versuch wert. Doch das sollte wirklich das letzte Mal sein.

Hat der Tankrabatt etwas gebracht, der seit dem 1. Oktober greift? Die Preise für Benzin und Diesel sind jedenfalls gesunken, für Privatleute und Unternehmen reduzieren sich die Kosten. Je Fahrzeug können das monatlich ein paar Zehner sein, abhängig von Strecken, Fahrstil und so weiter. Doch im Kern geht es bei dieser Maßnahme nicht um Geld. Sondern um Stimmung.