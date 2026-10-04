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MeinungTankrabattWer jetzt noch einen Verbrenner kauft, ist selbst schuld

Kommentar von Thomas Hummel

Lesezeit: 2 Min.

Tankstelle in Bremen: Zum 1. Oktober trat der neue Tankrabatt in Kraft.
Tankstelle in Bremen: Zum 1. Oktober trat der neue Tankrabatt in Kraft.
Foto: Sina Schuldt/dpa

Es war richtig von der Regierung, die Benzinkosten zu senken. Mit Populismus gegen Populisten. Es ist einen Versuch wert. Doch das sollte wirklich das letzte Mal sein.

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Hat der Tankrabatt etwas gebracht, der seit dem 1. Oktober greift? Die Preise für Benzin und Diesel sind jedenfalls gesunken, für Privatleute und Unternehmen reduzieren sich die Kosten. Je Fahrzeug können das monatlich ein paar Zehner sein, abhängig von Strecken, Fahrstil und so weiter. Doch im Kern geht es bei dieser Maßnahme nicht um Geld. Sondern um Stimmung.

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