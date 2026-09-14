Der Preis, sagen Ökonomen, ist ein „Knappheitsindikator“. Ist ein Gut knapp, steigen die Preise. Ist es im Überfluss vorhanden, purzeln sie. Und jede deutsche Tankstelle verrät dieser Tage, was Sache ist am Spritmarkt: Die Eskalation am Persischen Golf und am Roten Meer lässt die Preise emporschnellen. Da kann Donald Trump noch so oft versuchen, der Ukraine die Schuld in die Schuhe zu schieben – das hier ist maßgeblich seine Krise. Und sie verschont niemanden, auch in Deutschland nicht.
MeinungKraftstoffeNichtstun ist auch eine Lösung
Kommentar von Michael Bauchmüller
Lesezeit: 1 Min.
Preisdeckel, Übergewinnsteuer, Steuersenkung: Kaum steigen die Spritpreise, sind auch alle scheinbaren Auswege wieder auf dem Markt. Doch keiner davon hilft.
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