Kommentar von Tobias Matern

Was für ein Bild: Die Taliban im Kabuler Präsidentenpalast, sie sitzen an den Tischen, an denen kürzlich noch Aschraf Ghani sein Volk beschworen hat durchzuhalten. Diese Aufnahme steht wie keine zweite für die Geschichte dieses gescheiterten Einsatzes. Da sitzen nun also nur ein paar Wochen nach dem westlichen Abzug wieder die Männer am Schalthebel der Macht, die für alles stehen, was der Westen doch eigentlich ablehnt, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit als Terroristen galten. Das ist zum Gruseln.