Kommentar von Kai Strittmatter

Schaut auf Taiwan. Nicht, weil da diese Woche ein Krieg beginnen würde. Nein, so weit ist es nicht. Für einen Krieg fühlt sich die Kommunistische Partei nicht bereit. Noch nicht. Was wir nun sehen, ist eine Machtdemonstration der chinesischen KP, die sich von Nancy Pelosi gedemütigt fühlt. Es ist nicht das erste Mal, dass China Raketen in den Gewässern vor Taiwan abfeuert. In der Art und Weise, wie China Taiwan dabei auf den Leib rückt, ist es allerdings eine Eskalation.