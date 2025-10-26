T-Mobile hat alles richtig gemacht. Und alles falsch. Die amerikanische Tochterfirma der Telekom hat für Donald Trumps Ballsaal gespendet, für den der Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen wurde. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, warum. Als Mobilfunkanbieter ist T-Mobile auf das Wohlwollen der US-Kommunikationsbehörde angewiesen, die Trump mit Vertrauten besetzt hat. Aus purem Opportunismus hat T-Mobile also getan, was getan werden muss.
MeinungT-Mobile:Es ist okay, für Trumps Ballsaal zu spenden. So geht Kapitalismus
Kommentar von Ann-Kathrin Nezik
Lesezeit: 1 Min.
Unternehmen sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Sie dürfen das Geschäft der Moral vorziehen. Nur sollten sie dann auch nichts anderes behaupten.
Goldener Ballsaal in Washington:Trumps Werk und T-Mobiles Beitrag
Der US-Präsident lässt einen pompösen Ballsaal ans Weiße Haus anbauen. Auf der Liste der Spender stehen die üblichen Verdächtigen, aber nicht nur.
