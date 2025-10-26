Zum Hauptinhalt springen

MeinungT-Mobile:Es ist okay, für Trumps Ballsaal zu spenden. So geht Kapitalismus

Portrait undefined Ann-Kathrin Nezik

Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Lesezeit: 1 Min.

Der amerikanische Präsident Donald Trump zeigt eine Darstellung des geplanten neuen Ballsaals im Weißen Haus, für den viele Unternehmen gespendet haben.
Der amerikanische Präsident Donald Trump zeigt eine Darstellung des geplanten neuen Ballsaals im Weißen Haus, für den viele Unternehmen gespendet haben. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Unternehmen sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Sie dürfen das Geschäft der Moral vorziehen. Nur sollten sie dann auch nichts anderes behaupten.

T-Mobile hat alles richtig gemacht. Und alles falsch. Die amerikanische Tochterfirma der Telekom hat für Donald Trumps Ballsaal gespendet, für den der Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen wurde. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, warum. Als Mobilfunkanbieter ist T-Mobile auf das Wohlwollen der US-Kommunikationsbehörde angewiesen, die Trump mit Vertrauten besetzt hat. Aus purem Opportunismus hat T-Mobile also getan, was getan werden muss.

Zur SZ-Startseite

Goldener Ballsaal in Washington
:Trumps Werk und T-Mobiles Beitrag

Der US-Präsident lässt einen pompösen Ballsaal ans Weiße Haus anbauen. Auf der Liste der Spender stehen die üblichen Verdächtigen, aber nicht nur.

SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite