Zum Hauptinhalt springen

MeinungDamascus Dossier:Nicht nur die Häuser sind zerstört. Sondern auch die Seelen der Menschen

Portrait undefined Lena Kampf

Kommentar von Lena Kampf

Lesezeit: 3 Min.

„Hier können wirklich kaum Menschen würdig leben“ – Außenminister Johann Wadephul (CDU) am 30. Oktober in Harasta.
„Hier können wirklich kaum Menschen würdig leben“ – Außenminister Johann Wadephul (CDU) am 30. Oktober in Harasta. (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Wenn in Deutschland über die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in ihr Heimatland gesprochen wird, geht es um die Zerstörungen, die man sieht. Wo aber sollen die Wunden ausheilen, die Folter und Mord hinterlassen haben?

Als Außenminister Johann Wadephul Ende Oktober das Offensichtliche aussprach, stand er im Damaszener Vorort Harasta. „Hier können wirklich kaum Menschen würdig leben“, sagte er. So eine Zerstörung habe er noch nie gesehen. Um Wadephul und seine Delegation herum sind auf Fotos die Gerippe von Wohnhäusern zu sehen. Als er hinzufügte, dass die Rückkehr von Syrern momentan nur eingeschränkt möglich sei, meinte er diese Trümmer.

Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „Das Thema“
:„Das Krankenhaus des Todes“: Folter in Syrien unter Assad

Verhaftet, gefoltert, getötet: Das „Damascus Dossier“ dokumentiert Gräueltaten des Assad-Regimes.

Von Lena Kampf, Ben Heubl und Lars Langenau

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite