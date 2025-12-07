Als Außenminister Johann Wadephul Ende Oktober das Offensichtliche aussprach, stand er im Damaszener Vorort Harasta. „Hier können wirklich kaum Menschen würdig leben“, sagte er. So eine Zerstörung habe er noch nie gesehen. Um Wadephul und seine Delegation herum sind auf Fotos die Gerippe von Wohnhäusern zu sehen. Als er hinzufügte, dass die Rückkehr von Syrern momentan nur eingeschränkt möglich sei, meinte er diese Trümmer.