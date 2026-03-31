„Ich bin Syrer: Schiit, Druse, Kurde, Christ, und ich bin Alawit, Sunnit und Tscherkesse“, heißt es in Youssef Abu Yiheas Gedicht „I am a Syrian – Ich bin ein Syrer“. Es ist mehr als ein Bekenntnis zur Herkunft: ein Gedicht der Flucht und Zerrissenheit – und eine Erinnerung an ein Syrien, das nie aus einer einzigen Stimme bestand. Und das, nach über fast vierzehn Jahren brutalem Bürgerkrieg, noch immer fortbesteht.
MeinungMigrationRückkehr nach Syrien? Ja – sofern sie freiwillig und in Würde geschieht
Kommentar von Sina-Maria Schweikle
Lesezeit: 2 Min.
Bundeskanzler Merz verhandelt mit dem Übergangspräsidenten al-Sharaa über Geflüchtete, als ginge es um bloße Zahlen und Interessen. Doch es geht erst einmal um Menschen.
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