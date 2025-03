Wieder Kämpfe, wieder viele Tote in dem geplagten Land: All die Wunden und Traumata aus 13 Jahren Krieg verschwinden ja nicht einfach. Die Welt aber könnte etwas tun, um zu helfen

Eine Frage ist jetzt zumindest geklärt: die nämlich, wie schnell man Syrier aus Deutschland wieder zurückschicken kann. Als vor drei Monaten die Diktatur von Baschar Al-Assad fiel, hätten nicht wenige in Deutschland gerne bereits Stunden später die ersten Busse bereitgestellt, für die Rückkehrer in die alte Heimat. Ist doch alles gut jetzt da unten, so dachten viele.