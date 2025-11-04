Fast alle sind sich einig, dass es richtig ist, Straftäter und andere Ausreisepflichtige abzuschieben, sobald das möglich ist. Die Äußerungen des Kanzlers und seines Fraktionschefs aber darf man in vieler Hinsicht fragwürdig finden.

Die große Kunst in der Politik ist es, auch bei schwierigen Themen den richtigen Ton zu treffen. Das Spitzenpersonal der CDU zeigt dieser Tage einmal mehr, dass es diese Kunst, nun ja, nicht immer beherrscht. Kurz nachdem die so unnötige wie selbstverschuldete „Stadtbild“-Debatte endlich abgeklungen ist, diskutiert das Land über Syrerinnen und Syrer in Deutschland. Fast alle sind sich einig, dass es richtig ist, etwa 10 000 Straftäter und andere Ausreisepflichtige nach Syrien abzuschieben, sobald das möglich ist.