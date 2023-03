Fünf Versammlungen in drei Jahren: Der Reformprozess "Synodaler Weg" ist am Wochenende in Frankfurt am Main zu Ende gegangen.

Kommentar von Annette Zoch

"Da rasen zwei Züge aufeinander zu" - so oder so ähnlich lauteten sowohl in Deutschland als auch in Rom die Erwartungen an die fünfte und vorerst letzte Versammlung des Synodalen Wegs, des deutschen katholischen Reformprojekts von Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Laien. Der Crash allerdings ist vorerst ausgeblieben - und das liegt auch daran, dass die Bischöfe, unter dem Eindruck römischer Interventionen, das Tempo deutlich gedrosselt haben.