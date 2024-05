Kommentar von Dunja Ramadan

Was für eine Atmosphäre: Junge Menschen genießen die ersten Sommertage auf Sylt, Aperol Spritz in der Hand, was sonst, den Pulli über die Schultern geknotet. Aber dann: der Ton in diesem Video, das seit Donnerstag viral geht. Die Leute rufen rhythmisch "Ausländer raus!" und "Deutschland den Deutschen!", einer deutet einen Hitlergruß und -bart an.