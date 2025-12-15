Australiens Premierminister Anthony Albanese will jetzt die Waffengesetze verschärfen. Das hat er nach dem tödlichen Anschlag auf eine jüdische Festgemeinde am Bondi Beach in Sydney gesagt. Vor allem will er die Anzahl an Feuerwaffen begrenzen, die man besitzen darf. Denn nach Angaben der Polizei hatte einer der beiden Schützen nicht nur einen Waffenschein, sondern besaß gleich sechs Schusswaffen. Albaneses Vorschlag ergibt Sinn. Allerdings kann er in diesen Tagen der Trauer nur eine erste Idee sein. Gegen den Antisemitismus, der sich in seinem Land ausbreitet, wird der Regierungschef weitere Lösungsansätze brauchen.