Die Demokratie in Südkorea hat ein Problem

In dem asiatischen Land erlebt die freie Gesellschaft derzeit einen Rückschlag. Das liegt nicht zuletzt an Präsident Yoon, der seine Verantwortung als gewählter Staatschef mit seiner persönlichen Machtfantasie verwechselt.

Kommentar von Thomas Hahn

Der neue Demokratie-Report des schwedischen Forschungsinstituts V-Dem ist da. Seine Ergebnisse sind nicht ermutigend für Anhänger freier Gesellschaften, denn sie zeigen, dass die Macht des Volkes weltweit nicht im Trend liegt. "Fast alle Komponenten der Demokratie" - also Meinungsfreiheit, Wahlrecht und Ähnliches - "werden im Vergleich zu vor zehn Jahren in mehr Ländern schlechter statt besser", besagt der Bericht. Und kein Land ist immun gegen die Rücksichtslosigkeit von oben. Auch nicht jene, in denen der Wohlstand die Teilhabe gefestigt haben sollte. Ein Beispiel: Südkorea. V-Dem zählt den Tigerstaat wie Indien und Mexiko zu den "autokratisierenden Ländern".