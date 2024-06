Wahlen in Südafrika

Die Partei hat ihre hohen Verluste bei der Wahl verdient - und es könnte eine große Chance in diesem Ergebnis liegen. Oder ein großes Risiko.

Kommentar von Paul Munzinger

Der African National Congress (ANC) hat bei den Wahlen in Südafrika nicht nur seine absolute Mehrheit und fast ein Drittel seiner Wähler eingebüßt. Er hat auch das in 30 Jahren an der Macht gewachsene Selbstverständnis verloren, den Staat nicht zu regieren, sondern der Staat zu sein. Mit 40 Prozent repräsentiert die Partei künftig nicht mehr die Mehrheit im Land.