Kommentar von Arne Perras

Mit unerbittlicher Härte treiben zwei rivalisierende Generäle im Sudan ihren Krieg um die Vorherrschaft voran. Das geht nun schon 13 Monate lang so, und man muss feststellen: Sie haben ganze Arbeit geleistet, um den Staat am Nil, mit fast 50 Millionen Einwohnern, zugrunde zu richten. Die Hauptstadt Khartum: zerbombt. Truppen liefern sich vielerorts Gefechte um strategische Knotenpunkte, Territorien, Wasserstellen. Kolonnen von Pick-ups, mit Waffen und Kämpfern, rasen über staubige Pisten in einem riesigen Land, das fünfmal so groß ist wie Deutschland. Zivilisten geraten zwischen die Fronten, so wie gerade in El Fasher, im Norden von Darfur.