Natürlich erlebte am Wochenende die Zeile „Stuttgart ist viel schöner als Berlin“ ein Comeback, nun, da der VfB Stuttgart in Berlin das Endspiel im DFB-Pokal gewonnen hat und den Pott für ein Jahr mit nach Hause nehmen darf. Denn in ihren besseren Momenten können die Schwaben durchaus ironisch sein. Anders als viele Berliner halten die Stuttgarter ihre Stadt nämlich nicht für den Nabel der Welt und anders als viele Münchner auch nicht für die schönste Metropole. Der Fangesang ist aber auch keine Prahlerei, sondern eine Reminiszenz an die Fußball-WM 2006, als Deutschland das Finale in Berlin verpasste und stattdessen in Stuttgart um Platz 3 spielen musste. Eigentlich ein Trostpreis. Aber die Fans wollten das Beste daraus machen und sangen „Stuttgart ist viel schöner als Berlin“.