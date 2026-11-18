Schon wieder beschwört der Kanzler gemeinsam mit SPD und CSU eine High-Noon-Situation herauf, nur um sich in einer weiteren Nachtsitzung auf den kleinstmöglichen Kompromiss zu einigen. War’s das wert?

Nach achtstündiger Sitzung des Koalitionsausschusses weiß man also nun, wie viel es den Bundeshaushalt kosten wird, dass der Kanzler sein Gesicht wahrt: ziemlich genau fünf Milliarden Euro. Das ist der Betrag, der umgeschichtet werden muss, weil Friedrich Merz die Senkung der Stromsteuer zu einer Art Schicksalsfrage stilisiert hat und ein Verzicht deshalb am Ende gar keine Option mehr war. Der wochenlange Streit um das doch recht profane Thema steht damit exemplarisch dafür, was in dieser Regierung insgesamt schiefläuft.