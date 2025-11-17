Es gibt sie noch, die Fans der schwarz-roten Koalition. Man müsse doch auch die Erfolge sehen, die in einem halben Jahr unter schwierigen Bedingungen erzielt worden seien, hat einer von ihnen gerade appelliert. Es war Friedrich Merz beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Und ja, „selbstverständlich“ werde die Koalition halten, versicherte der Bundeskanzler. Es war gut, dass der Kanzler das klargestellt hat. Noch besser wäre gewesen, er hätte es nicht müssen. In der Bevölkerung hat die Koalition aus Union und SPD ihre knappe Mehrheit bereits eingebüßt. Akut noch gefährlicher ist, dass sie ihr auch im Bundestag abhandenzukommen droht. Nach einem halben Jahr im Amt steht Merz in der Krise.