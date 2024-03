Und wenn er so nicht mehr arbeiten will? Viele Paketboten haben keine Chance, sich gegen ihre Arbeitsbedingungen zu wehren.

Aber nicht so, wie die Arbeitgeber sich das vorstellen. Sondern es müsste auch Arbeitnehmern helfen, die sich gegen ihre Chefs bisher kaum wehren können.

Kommentar von Ronen Steinke

Nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte. Das gilt auch für das Streikrecht. Das ist ziemlich altbacken - obwohl Claus Weselsky von der GDL es in diesen Tagen versteht, so die Muskeln spielen zu lassen.