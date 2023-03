Verdi-Mitglieder demonstrieren in Köln: ein politischer Streik?

So etwas gab's noch nicht: Verdi ruft nicht nur zum Arbeitskampf, sondern verbündet sich mit "Fridays for Future", die ein ganz anderes Ziel haben. Manche rufen, dies sei ein politischer Streik - und damit verfassungswidrig. Ist er aber nicht.

Kommentar von Detlef Esslinger

War dieser Streik richtig? Darüber kann man geteilter Meinung sein. War er rechtmäßig? Auf jeden Fall. Viele in Deutschland haben am Freitag zwar das Gegenteil nahegelegt - gleichzeitig gaben sie zu erkennen, dass sie ihrer eigenen Behauptung kaum trauen: und zwar durch das, was sie weder sagten noch taten.