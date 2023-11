Wenn Mitarbeiter an ihre Grenzen gelangen: Die Gewerkschaften riefen zum Streik.

Unterricht fällt aus, Schulen bleiben dicht - und das nützt am Ende Eltern und Kindern.

Kommentar von Benedikt Peters

Viele Eltern werden sich an diesem Dienstag geärgert haben. Die Erziehungsgewerkschaft GEW hat in ganz Deutschland zum "Streiktag Bildung" aufgerufen; Kitas blieben dicht, Unterricht fiel aus - und das, wo die Einrichtungen doch ohnehin unter knappem Personal und Krankheitswellen ächzen. Was zur Frage führt: Musste dieser Streik wirklich sein? Er musste es vielleicht nicht, kaum etwas im Leben ist ja wirklich zwingend. Aber eine gute Idee war er allemal - auch im Sinne aller Eltern, Schüler und Kindergartenkinder.