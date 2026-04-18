Die wichtigste Frage der Welt ist im Moment diese: Ist die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr offen oder nicht? Können Tanker und Frachter, auf deren Ladungen ganze Volkswirtschaften existenziell angewiesen sind, die Meerenge gefahrlos passieren?
MeinungNahostEuropa und die USA improvisieren bei der Hormus-Frage nur - zur Freude von Russland und China
Kommentar von Hubert Wetzel
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Die Lage im Nahen Osten ist verworren, nicht zuletzt wegen der erratischen Politik Washingtons. Das Treffen der Staatschefs in Paris macht nichts besser.
Krieg in Nahost:Gleich ist Frieden, versprochen
US-Präsident Trump erklärt „den Deal“ mit Iran für so gut wie fertig – das Regime sei sogar bereit, sein angereichertes Uran freizugeben. Teheran widerspricht und will die Straße von Hormus weiter kontrollieren.
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