Informationen gegen eine milde Strafe: So machte es der einstige Audi-Chef Rupert Stadler, so machten es die Juwelendiebe von Dresden. Und so wird der Strafprozess zur Transaktion.

Kommentar von Ronen Steinke

Noch bis vor wenigen Jahren galt dies als schmutziges Geheimnis der Justiz. Nur unter Pseudonym brach ein Anwalt, er nannte sich "Detlef Deal aus Mauschelhausen", in einem Fachaufsatz das Schweigen. In Wirtschaftsprozessen, so schrieb er, sei die unterfinanzierte Justiz oft schlicht überfordert mit jahrelanger Beweisführung. Also werde gefeilscht. Ein schnelles Geständnis gegen großzügigen Strafverzicht. Das Prinzip lautet dann: Strafmildernd wird berücksichtigt, dass der Angeklagte dem hohen Gericht einen früheren Feierabend ermöglicht.