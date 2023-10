Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will Unternehmen in Deutschland einheitlich besteuern.

Kommentar von Claus Hulverscheidt

Wenn Ideen des politischen Gegners in Bausch und Bogen verdammt werden, ohne dass sich der Kritiker jemals inhaltlich mit ihnen auseinandergesetzt hätte, dann sagt das meist mehr über ihn aus als über den Kritisierten. So auch in diesem Fall: CDU-Chef Friedrich Merz will alle Firmen des Landes künftig mit einer einheitlichen Gewinnsteuer belegen und das künstliche Nebeneinander von Körperschaft- und Einkommensteuer beenden. Reaktion der Ampelkoalition: "unseriös", "Nebelkerze", "nicht regierungsfähig". Inhaltliche Anmerkungen: keine.