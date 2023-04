Das Bundesfinanzministerium in Berlin ist eine bei vielen Bürgerinnen und Bürgern unbeliebte Institution, die ihrer Ansicht nach viel zu hohe Steuern verlangt.

Kommentar von Claus Hulverscheidt

Langsam wird es einsam um Christian Lindner, denn in Person von Friedrich Merz verlässt nun offenbar der letzte Mitinsasse jenes steuerpolitische Gefängnis, in das sich FDP und Union selbst eingesperrt haben. Die CDU, so sagt es zumindest eine parteiinterne Fachkommission, ist bereit, einen höheren Spitzensteuersatz zu akzeptieren, wenn im Gegenzug die Abgabenlast für Normalverdiener gesenkt wird. Das ist ein echter Befreiungsschlag, der den Christdemokraten nach langer Lähmung endlich die notwendige Flexibilität für das Ausarbeiten einer klugen Steuerreform verschafft.