Kommentar von Ronen Steinke

Woran liegt das eigentlich, dass vor allem Frauen um ein tödliches Gift bitten? Ein Mittelchen, um schmerzfrei aus dem Leben zu scheiden - die Statistik ist in diesem Punkt wirklich auffällig: Unter all den kranken, geschwächten Menschen, die im vergangenen Jahr in Deutschland ein Angebot zur ärztlichen Sterbehilfe in Anspruch genommen haben, waren einer Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) zufolge fast doppelt so viele Frauen wie Männer. 63 Prozent. Andere Erhebungen etwa aus den Niederlanden machen auch noch eine weitere Facette sichtbar: Auffällig oft sind es Arme, die den Giftbecher wählen. Menschen, die auch schon zu Lebzeiten oft den Kürzeren gezogen haben.