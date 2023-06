Am Mittwoch in Nürnberg: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung des Evangelischen Kirchentags.

Kommentar von Detlef Esslinger

Wer sich angesichts des Ukraine-Kriegs nicht sorgt, zumal angesichts der Eskalation in dieser Woche, um den muss man sich sorgen. Wer träumt, dieser Krieg müsse doch mit gutem Willen plus Diplomatie, irgendwie, zu beenden sein, hat als Laie jedes Recht dazu - und das Recht, Erklärung zu bekommen. Was dies betrifft, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung des Evangelischen Kirchentags einen gelungenen und einen verstörenden Satz gesagt. Der gelungene: "Wenn Russland seine Soldaten zurückzieht, dann ist der Krieg zu Ende - wenn die Ukraine ihre Verteidigung einstellt, dann ist das das Ende der Ukraine."