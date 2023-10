Von Peter Burghardt, Washington

Es war dann doch an der Zeit, dass der Bundespräsident beim US-Präsidenten vorbeigeschaut - die beiden sind ja schon ein wenig auf Posten; Frank-Walter Steinmeier seit März 2017, Joe Biden seit Januar 2021. Steinmeier ist viel unterwegs in der Welt, allein in diesem Jahr war er unter anderem in Brasilien, Kambodscha, Kanada, Kirgistan und gerade auf den Inseln der Republik Cabo Verde.