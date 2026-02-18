Zugang zum Internet gibt es nur mit einer geeigneten Infrastruktur: via Kabel oder per Funk über Sende- und Empfangsmasten, die ihrerseits wieder mit einem Kabel angeschlossen sein müssen. Wo beides fehlt, springt seit einigen Jahren das System Starlink ein. Entwickelt von Elon Musks Firma Space-X, besteht es aus mittlerweile mehr als 9600 Kleinsatelliten, die in einer niedrigen Umlaufbahn in etwa 550 Kilometer Höhe um die Erde kreisen. Um Verbindung mit dem System aufzunehmen, braucht es am Boden Empfangsgeräte mit einer kleinen Satellitenschüssel. Die Satelliten selbst leiten die Signale untereinander und schließlich an Bodenstationen weiter. Von dort aus gehen sie über ins herkömmliche Internet auf der Erde. Starlink funktioniert nahezu überall auf der Erde, solange freie Sicht zum Himmel besteht. Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine spielt das Satellitenkommunikationssystem eine wichtige Rolle. Bis vor ein paar Tagen hat auch das russische Militär Starlink genutzt. Die Geräte, für die eigentlich ein Exportverbot nach Russland gilt, hatte man sich auf krummen Wegen beschafft. Inzwischen hat Starlink die illegal betriebenen Stationen der Russen lahmgelegt.