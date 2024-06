Kommentar von Ronen Steinke

Es gibt keine dummen Fragen. Das ist so ein Satz, den man gerne in Klassenzimmern und Hörsälen sagt, und gerne möchte man dieses großzügige Prinzip – Neugier ist nie verkehrt! – auch einer Ministerin gönnen, die in Deutschland für die Bildung zuständig ist. Und so hat Bettina Stark-Watzinger (FDP) ihren Beamten intern eine Frage gestellt. Eine rechtliche Frage. Sie wollte wissen: Verstoßen Professoren, die sich mit Campus-Blockierern solidarisieren, damit gegen irgendein Gesetz? Verlassen sie gar den Boden des Grundgesetzes? Die Ministerin hat diese Neugier erst recht spät gezeigt – nämlich erst nachdem sie schon via Bild-Zeitung den Unsinn verbreitet hatte, die Professoren hätten den Boden des Grundgesetzes verlassen, nur weil sie zu den Gaza-Protesten an der Freien Universität Berlin eine andere Meinung vertreten hatten als sie, die Ministerin. Aber immerhin.