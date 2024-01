Kommentar von Constanze von Bullion

Es ist ein Schritt von historischer Bedeutung, aber leider auch ein Gesetz mit Makel. Deutschland schenkt sich ein neues Staatsangehörigkeitsrecht. An diesem Freitag hat der Bundestag eine Reform verabschiedet, die Einbürgerungen beschleunigt, Fristen verkürzt und den Weg zum deutschen Pass abkürzen soll. Kinder ausländischer Eltern, die fünf Jahre mit sicherem Status in Deutschland leben, gelten in Zukunft als Deutsche, von Geburt an. Das ist ein wichtiges Signal an diese jungen Menschen. Sie gehören zur Bundesrepublik, egal wo ihre Vorfahren herkommen. Jetzt sind sie gefordert, das Beste daraus zu machen.