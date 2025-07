Am 11. Juli 1995 begannen bosnische Serben in der Kleinstadt damit, mehr als 8000 Muslime zu ermorden. Der westliche Balkan ist inzwischen befriedet – doch entgiftet ist er noch lange nicht.

An diesem Freitag schlägt sie wieder, die Stunde des „Nie wieder“. Die internationale Gemeinschaft versammelt sich, wie jedes Jahr, an den Gräbern der Genozid-Opfer von Srebrenica: nicht nur, um die Trauer auch drei Jahrzehnte danach am Leben zu halten. Sondern auch, um einander zu versichern: So etwas darf nie wieder passieren, dafür werden wir gemeinsam sorgen.