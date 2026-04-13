Wie das Koalitionstreffen in Berlin ausgegangen wäre, wenn nicht gleichzeitig die Gespräche in Islamabad geplatzt wären, wird die Welt leider nie erfahren. Vermutlich aber so: Die Hoffnung auf eine längere Waffenruhe hätte fortbestanden, und damit auch auf eine Entspannung an den Ölmärkten. Die Koalition hätte sich nicht unter dem Druck gesehen, bei den Spritpreisen jetzt wirklich eingreifen zu müssen. Besser wäre es gewesen.