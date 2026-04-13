Zum Hauptinhalt springen

MeinungSpritpreiseEin Tropfen auf den falschen Stein

Portrait undefined Michael Bauchmüller

Kommentar von Michael Bauchmüller

Lesezeit: 2 Min.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD stellten am Montag in einer Pressekonferenz ihre Beschlüsse vor, um den Anstieg der Spritpreise nach Beginn des Kriegs in Nahost abzumildern.
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD stellten am Montag in einer Pressekonferenz ihre Beschlüsse vor, um den Anstieg der Spritpreise nach Beginn des Kriegs in Nahost abzumildern. Axel Schmidt/REUTERS

Die Koalition senkt für 1,6 Milliarden Euro die Mineralölsteuer und will gleichzeitig Europas Regeln für sparsame Autos lockern. Wer findet den Fehler?

Wie das Koalitionstreffen in Berlin ausgegangen wäre, wenn nicht gleichzeitig die Gespräche in Islamabad geplatzt wären, wird die Welt leider nie erfahren. Vermutlich aber so: Die Hoffnung auf eine längere Waffenruhe hätte fortbestanden, und damit auch auf eine Entspannung an den Ölmärkten. Die Koalition hätte sich nicht unter dem Druck gesehen, bei den Spritpreisen jetzt wirklich eingreifen zu müssen. Besser wäre es gewesen.

Zur SZ-Startseite

MeinungUSA und Iran
:Wenn Trump irgendwo mit einem Regimewechsel auf gutem Wege ist, dann in Washington

SZ PlusKommentar von Boris Herrmann
Portrait undefined Boris Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite